Lidl conferma i buoni propositi del passato, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, ufficialmente arricchita con prezzi bassi e convenienti su tantissimi prodotti, tra cui appunto la tecnologia di ultima generazione, appositamente studiata per invogliare più utenti possibili all’acquisto.

Il risparmio da Lidl lascia letteralmente a bocca aperta, tuttavia, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’acquisto deve sempre essere completato nei negozi fisici e non sul sito ufficiale, così tutti dovranno recarsi personalmente presso gli stessi punti vendita, prestando attenzione alle scorte particolarmente scarse.

Lidl regala le offerte a tutti, ecco i nuovi prezzi bassi

La settimana che ci proietta nel Ferragosto, porta con sé una serie di ottime offerte speciali dai prezzi decisamente convenienti, come nel caso del robot aspirapolvere, un prodotto essenziale per le case degli italiani, che oggi costa solamente 119 euro.

Di colorazione bianca, è realizzato interamente in plastica, può essere controllato direttamente tramite il telecomando incluso in confezione, e non via applicazione ufficiale. Sulla superficie si trovano 10 sensori antiurto e 3 anticaduta, così da poterlo utilizzare senza pensieri anche in case su più piani, il contenitore della polvere ha dimensioni di 300ml, così da non dover essere continuamente svuotato dall’utente finale.

In confezione trovano posto la stazione di ricarica, il cavo di rete, come vi abbiamo detto il telecomando, la spazzola pulente centrale, il filtro e 2 spazzole laterali. L’acquisto, come anticipato, può essere completato solamente in negozio.