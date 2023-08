iPhone, anche Apple si converte al cavo con porta USB-C

La prossima generazione di iPhone, prevista per il 2023, rappresenterà una svolta significativa nella storia dei dispositivi Apple. Dopo anni di utilizzo della porta Lightning, Apple sembra pronta ad adottare la più moderna e versatile USB Type-C per i suoi nuovi modelli. Questa decisione, che segna un cambiamento radicale nella progettazione dei dispositivi, è stata influenzata anche dalle direttive dell’Unione Europea, che ha spinto per l’adozione di un connettore standardizzato.

iPhone, presto useremo tutti il cavo Type-C

Recentemente sono state divulgate delle immagini che mostrano i connettori di tre dei quattro modelli previsti per la nuova gamma di iPhone. Queste immagini raffigurano chiaramente la porta USB Type-C e il relativo PCB. Le sigle presenti sulle immagini identificano i modelli come iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus e iPhone 15. Nonostante manchi l’iPhone 15 Pro, è plausibile che il suo connettore sia identico a uno degli altri modelli.

Le specifiche tecniche rivelate indicano che ci saranno differenze sostanziali tra i modelli standard e quelli Pro. I primi citati avranno una porta USB 2.0, con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps. Al contrario, i modelli Pro adotteranno le specifiche USB 3.2, con velocità di trasferimento che potrebbero raggiungere i 20 Gbps, o addirittura 40 Gbps se compatibili con Thunderbolt 3. Questo rappresenterebbe un miglioramento significativo, considerando che la velocità delle porte fisiche degli iPhone non è stata aggiornata dal 2012.

La presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi Apple è prevista per il 13 settembre 2023. Oltre al cambio di connettore, si prevedono altre novità interessanti, come l’introduzione della tecnologia Dynamic Island anche per i modelli non Pro, una riduzione delle cornici per i modelli Pro, tasti del volume a stato solido per i modelli Pro e una fotocamera tele con obiettivo periscopico per il Pro Max, che offrirà uno zoom 6X.

Queste innovazioni, insieme all’introduzione della porta USB Type-C, dimostrano l’impegno di Apple nel rimanere all’avanguardia nel settore tecnologico, offrendo ai suoi utenti dispositivi sempre più avanzati e funzionali.