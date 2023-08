Iliad fulmina Vodafone con 150GB e un servizio perfetto GRATIS

Quali sono le motivazioni per cui gli utenti cambiano così spesso gestore? Tutto è molto semplice da capire, siccome oggi risulta più semplice farlo per svariate motivazioni. Prima la portabilità durava molti più giorni rispetto ad ora, con offerte interessanti che erano complicate da trovare. Per questo gli utenti continuavano a tenersi il loro caro vecchio gestore, senza valutare altre soluzioni che potessero essere valide. Oggi Iliad, celebre provider, invece consente a tutti di evitare di pensare ad una situazione del genere, siccome le sue offerte molto vantaggiose restano tali per sempre e senza cambiare di prezzo.

Iliad continua a proporre le sue due Giga 150 e Giga 100 allo stesso prezzo, ecco cosa offrono

Dopo aver notato le offerte ottime di tanti altri gestori che hanno ritenuto opportuno cambiare qualcosa, Iliad ha continuato sulla sua solita linea. Il provider è stato in grado infatti di mettere a disposizione dei suoi utenti le solite promozioni mobili per un tempo prolungato.

Ora come ora sul sito ufficiale non c’è spazio per i fraintendimenti, visto che entrambe le soluzioni sono descritte in maniera estremamente accurata. In primo luogo ecco la celebre Giga 150, l’unica opportunità attualmente da parte di Iliad che concede gratis il 5G.

Al suo interno ci sono minuti ed SMS illimitati verso tutti i provider fissi e mobili in Italia e in Europa con 150 giga disponibili per navigare in Internet. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € al mese per sempre.

È ancora disponibile anche la Giga 100, offerta con tutto senza limiti e 100 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo in questo caso è di soli 7,99 € al mese per sempre.