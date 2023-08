CoopVoce, EVO 200 devastante e Iliad distrutta subito

I gestori virtuali sono stati in grado di prendersi una grande fetta di pubblico, soprattutto negli ultimi anni. Il merito è stato delle grandi offerte piene di contenuti come quelle proposte da un gestore molto famoso come CoopVoce.

Le peculiarità principali sono sempre le stesse, ovvero tanti contenuti disponibili e soprattutto prezzi molto bassi. Questi ultimi poi durano per sempre non essendo CoopVoce soggetto ad alcun tipo di rimodulazione fin da quando è arrivato in Italia tra gli altri gestori. Anche questa volta quindi è guerra aperta con la concorrenza, a colpi di giga, minuti e messaggi.

CoopVoce: questa è la nuova EVO 200, l’offerta da 7,90 € al mese

Più soluzioni sono disponibili tra le offerte mobili di cui dispone il gestore, tutte appartenenti alla celebre linea EVO.

Una in particolare però avrebbe rubato la scena alle altre e anche al promo degli altri provider. Si tratta della nuovissima EVO 200, offerta lanciata qualche giorno fa, più precisamente lo scorso 3 agosto.

Questa grande opportunità è arrivata tra lo scetticismo generale, siccome stava terminando il periodo promozionale per la EVO 180. Gli utenti credevano che CoopVoce avrebbe conservato la stessa soluzione ma con un prezzo leggermente rialzato. In realtà il gestore virtuale è stato in grado di sorprendere tutti proponendo una nuova variante all’interno della sua celebre gamma. La EVO 200 è arrivata dunque a sorpresa, senza alcun preavviso e con tante prerogative importanti.

Al suo interno oggi ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 200 giga disponibili per navigare in Internet in 4G. Il prezzo finale è di 7,90 € al mese per sempre.