Gli utenti sono spesso alla ricerca di nuove offerte di rete mobile che possano risultare più utili e soprattutto più convenienti. Molto spesso, la scelta ricade sulle proposte degli operatori telefonici virtuali, grazie all’elemento rapporto tra qualità e prezzo delle loro proposte. Ma quali sono le offerte più convenienti di agosto? Scopriamolo qui di seguito.

Cambio offerta di rete mobile: ecco le più convenienti di agosto

Per questo mese di agosto gli utenti avranno letteralmente l’imbarazzo della scelta per il cambio della propria offerta di telefonia mobile. Come già accennato, le proposte più allettanti provengono spesso dagli operatori telefonici virtuali.

La prima offerta super conveniente è Super Mobile dell’operatore virtuale Optima Mobile. Quest’ultima include infatti ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G+, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo molto basso di appena 4,95 euro al mese. Le offerte continuano con l’operatore virtuale ho Mobile. In questi caso, è disponibile una super offerta con sempre 100 GB in 4G, minuti ed SMS illimitati ad un costo di 5,99 euro al mese.

Tra gli operatori virtuali che propongono offerte con una grande quantità di giga per navigare, ci sono poi Iliad e Kena. Iliad, in particolare, ha da poco reso disponibile la nuova offerta mobile Iliad Flash 180. Quest’ultima include addirittura 180 GB per navigare e sempre minuti ed SMS illimitati ad un costo di 9,99 euro al mese.

Ancora più conveniente è la proposta di Kena Mobile. Quest’ultimo ha infatti proposto l’offerta Kena 6,99 130 GB Promo Plus, che include per l’appunto ben 130 GB con 200 GB extra per i primi 60 giorni, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo di soli 6,99 euro al mese.