Questo mese non perdere la nuova offerta WindTre FULL 5G Summer con 200 GB e smartphone 5G incluso nel prezzo. Il gestore dà tempo ai nuovi clienti di richiederne l’attivazione fino al 27 agosto, in seguito l’offerta potrebbe essere rimodulata e costo e contenuti potrebbero variare.

Se interessati ad acquistare un nuovo smartphone o a riceverne uno senza andare incontro ad alcuna spesa mensile, la WindTre FULL 5G Summer è sicuramente la migliore offerta del momento.

WindTre: come attivare l’offerta con smartphone 5G incluso e 200 GB al mese!

Il gestore WindTre ha aggiornato il suo listino offerte in occasione dell’estate così da permettere ai nuovi clienti di ricevere maggiori vantaggi. La WindTre FULL 5G, ad esempio, nella nuova versione estiva consente di usufruire di una quantità ancora più alta di Giga di traffico dati per la navigazione, pur mantenendo invariato il suo costo mensile.

I nuovi clienti potranno ottenerla al costo di 14,99 euro al mese e avranno a disposizione:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti ricevono, inoltre, uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero. Per ricevere lo smartphone sarà sufficiente specificarlo al momento dell’attivazione, che potrà avvenire con preordine online o direttamente in negozio. Il gestore non richiederà alcun costo di attivazione né spese iniziali per l’acquisto del dispositivo. I clienti interessati, dunque, dovranno sostenere esclusivamente una spesa di 10,00 euro per la SIM e il costo di rinnovo dell’offerta.