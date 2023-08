Amazon, il segreto nascosto dietro la misteriosa e casuale consegna di 100 pacchi

Una donna residente nella contea di Prince William, in Virginia, ha vissuto un’esperienza insolita e sorprendente: ha ricevuto oltre 100 pacchi da Amazon, nonostante non avesse effettuato alcun ordine. Ogni pacco riportava il suo indirizzo esatto, ma accanto a un nome cinese mai sentito prima, Lixiao Zhang. All’interno dei pacchi, c’erano circa mille lampade frontali per correre o andare in bici, 800 pistole incollatrici e dozzine di binocoli per bambini.

Amazon, l’accaduto è piuttosto insolito

Inizialmente, la donna, Cindy Smith, ha pensato di essere stata vittima di un “brushing scam”, una pratica illecita in cui venditori creano account fittizi per accumulare autovalutazioni positive dopo aver inviato prodotti a indirizzi casuali. Tuttavia, dopo aver segnalato la situazione ad Amazon, è emersa una realtà differente. Piuttosto che un tentativo di truffa, si trattava di una spedizione effettuata dal mittente per liberare spazio nei centri di stoccaggio di Amazon. Secondo l’avvocato CJ Rosenbaum, ci sono venditori, in particolare con sede in Cina, che scelgono indirizzi a caso e, quando necessitano di liberare spazio nei magazzini di Amazon, inviano i loro prodotti a tali indirizzi poiché risulta più economico.

Amazon ha prontamente risposto a questa situazione, dichiarando che tale comportamento viola le policy della piattaforma. Di conseguenza, il venditore, identificato come Lixiao Zhang, è stato bannato. Un portavoce di Amazon ha ribadito l’impegno dell’azienda nel proteggere il suo store e perseguire chiunque violi le regole.

Ma cosa ha fatto Cindy Smith con tutti questi prodotti inaspettati? Ha deciso di donarli. Ha distribuito le lampade frontali e le pistole incollatrici ai suoi vicini, rifugi per animali, cliniche veterinarie e persino a sconosciuti incontrati per strada. In un’occasione, è entrata in un Burger King offrendo i prodotti come regalo. Una storia che, oltre a sottolineare l’importanza della vigilanza nelle piattaforme di e-commerce, mette in luce la generosità e la prontezza di spirito di una persona che ha trasformato una situazione insolita in un’opportunità per fare del bene.