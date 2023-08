Amazon, conto alla rovescia per l'inizio della Festa delle Offerte Prime

Nel 2023, Amazon ha sorpreso i suoi clienti con un evento promozionale inedito, denominato “Prime Big Deal Days”. Questa iniziativa, che si svolgerà in ottobre, segue la formula già ben nota, ma con una veste rinnovata. L’evento avrà una durata di due giorni e sarà riservato esclusivamente ai clienti Amazon Prime.

Amazon: tutti pronti per le promozioni?

L’annuncio di questo evento ha suscitato grande interesse, soprattutto perché si terrà poco prima delle tradizionali promozioni del Black Friday e del Cyber Monday. Questo significa che i clienti avranno l’opportunità di approfittare di offerte vantaggiose in anticipo rispetto al periodo natalizio. L’evento coinvolgerà 15 paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, garantendo una portata globale alle offerte.

Amazon ha promesso centinaia di migliaia di offerte in un arco di 48 ore. I clienti potranno aspettarsi sconti su una vasta gamma di prodotti, dalle categorie elettronica, moda, casa e cucina, fino a giocattoli e dispositivi Amazon. Tra i marchi in evidenza ci saranno Samsung, Miele, Oral-B, iRobot e GHD. Nonostante l’anticipazione dell’evento, Amazon non ha ancora rivelato le date esatte, ma ha assicurato che fornirà ulteriori dettagli a breve.

Un altro aspetto interessante di questa iniziativa è la collaborazione con Samsung per offrire un anno di copertura gratuita con il servizio Samsung Care+. Questo servizio offre una protezione aggiuntiva contro i danni accidentali, rappresentando un ulteriore incentivo per gli acquisti. La decisione di lanciare un evento promozionale aggiuntivo potrebbe essere una risposta alle critiche ricevute da Amazon l’anno precedente, quando aveva aumentato i prezzi dell’abbonamento Prime. In Italia, il costo mensile è passato da 3,99€ a 4,99€, mentre l’abbonamento annuale è salito da 36€ a 49,99€. Tuttavia, nonostante l’aumento, l’abbonamento Prime offre ancora numerosi vantaggi, tra cui consegne gratuite, accesso a contenuti in streaming su Amazon Prime Video, Amazon Music e molti altri servizi esclusivi.

Insomma, con l’introduzione del “Prime Big Deal Days”, Amazon continua a rafforzare la sua posizione come leader nel settore dell’e-commerce, offrendo ai suoi clienti opportunità uniche di risparmio e vantaggi esclusivi.