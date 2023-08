Il 4G è ad oggi il protocollo di comunicazione/trasmissione più utilizzato al mondo, proprio per questo motivo rappresenta anche il più a rischio, per il semplice fatto che i malviventi potrebbero essere sicuri di riuscire a catturare più vittime, dato il numero maggiore. Dall’altro lato, tuttavia, è bene essere a conoscenza di un bug importante, che ad oggi non è ancora stato risolto.

La notizia non è nuova, se ne parla da molti anni ormai, ma è interessante proprio il fatto che nessuno sia mai stato in grado di mettere una pezza alla problematica. Il 4G ha un bug, che un malvivente con la giusta attrezzatura e le conoscenze adeguate, potrebbe tranquillamente utilizzare per carpire i dati sensibili, clonare lo smartphone ed accedere a tutte le comunicazioni dell’utente.

4G, i dati sono in pericolo, ecco quali utenti sono coinvolti

Prima di generare inutili apprensioni nel consumatore finale, è bene ricordare trattarsi di una eventualità fortunatamente remota, proprio perché le attrezzature necessarie atte al completamento della procedura sono tante e complesse (oltre ad avere prezzi elevati), in aggiunta alla necessità che il malvivente sia nelle immediate vicinanze della vittima.

Tutto questo permetterebbe di andare a creare una antenna telefonica fittizia, in grado di ingannare lo smartphone, il quale penserebbe di collegarsi al ripetitore ufficiale, ma che in realtà si appoggerebbe ad un “ponte” tra le parti. Così si potrebbe accedere senza problemi ad ogni singolo contenuto del dispositivo mobile.