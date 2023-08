WhatsApp, trucco UNICO per spiare GRATIS il vostro partner

Quando si parla di spionaggio, c’è WhatsApp che può dire di aver ce l’ha fatta. L’applicazione ha eliminato definitivamente il problema ormai da qualche anno. Quando finisce la pacchia, bisogna adeguarsi alle decisioni prese e quelle di WhatsApp in merito allo spionaggio sono state lapidarie. Il colosso della messaggistica istantanea non ha intenzione di transigere in merito alle irregolarità, soprattutto quando si tratta di ledere la privacy dei suoi utenti.

WhatsApp ha combattuto lo spionaggio ma esiste un metodo alternativo

Gli ultimi anni sono stati concitati proprio dal punto di vista dello spionaggio, vera e propria piaga che come detto è stata debellata definitivamente. Al momento infatti non esistono possibilità che qualcuno possa introdursi nelle conversazioni altrui, ma c’è un’applicazione che ci va vicino.

Bisogna innanzitutto ricorrere a soluzioni di terze parti, scaricando un software ormai molto famoso che però resta discreto. Si tratta di Whats Tracker, applicazione gratuita che può essere in grado di scoprire alcune informazioni importanti durante la giornata.

Usando questa nuova applicazione gli utenti potranno spiare per quanto concerne i movimenti tutti i loro contatti. L’app consentirà infatti di selezionare i numeri da spiare nel quotidiano, riuscendo a capire quando entrano e quando escono da WhatsApp.

Ogni volta che il numero monitorato dallo spione di turno deciderà di entrare o uscire, Whats Tracker invierà una notifica. Sarà così impossibile che quella persona passi inosservata.

Alla fine della giornata poi ci sarà anche un report completo che elencherà tutti gli orari per ogni entrata e per ogni uscita. L’applicazione al momento è gratuita.