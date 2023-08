WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo. L’app verde vanta circa 3 miliardi di utenti in totale e circa 1 miliardi di messaggi scambiati durante il giorno.

Numeri che non accennano a diminuire lontanamente sin dal lontano 2009, anno di creazione dell’app, nonostante la fitta concorrenza presente al giorno d’oggi sul mercato.

Il segreto della longevità di WhatsApp si basa su un connubio perfetto. Da una parte l’attenzione degli sviluppatori sulla sicurezza e la privacy degli utenti, ricordiamo infatti che WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end che rende le sue chat impenetrabili per gli esterni, e dall’altra il costante ampliamento tramite aggiornamenti che rendano l’app sempre al passo con l’avanzare della tecnologia.

WhatsApp infatti introduce continuamente delle novità per migliorare l’esperienza degli utenti di qualsiasi età sull’app. Tra le recenti novità abbiamo infatti la personalizzazione degli avatar, la possibilità di postare note vocali sullo stato e la creazione di video messaggi istantanei sulla scia di Telegram.

WhatsApp, in arrivo i canali audio

Secondo WaBetaInfo sarebbe in corso la realizzazione di nuovi canali audio per i gruppi simili a quelli presenti su Discord.

Ma cosa sono questi canali audio? Si tratta di canali vocali a cui accedere in qualsiasi momento per conversare con altri utenti online. Sarà presente un’icona che basterà premere per poter generare un canale a cui gli altri membri del gruppo potranno unirsi in qualsiasi momento. Una volta uscito anche l’ultimo partecipante il canale resterà operativo per altri 60 minuti.

Per il momento la novità riguarderà un numero ristretto di utenti e solo successivamente potrà essere estesa a tutti.