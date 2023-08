Avete mai pensato a quanto sarebbe utile se vi fosse un servizio taxi che si occupasse di riportare a casa, tutti i giovani che frequentano le discoteche notturne o che lasciano i locali a tarda notte? Ebbene, sembra proprio che il Governo, a tal proposito, abbia pensato di dare inizio ad un progetto che si occupasse, appunto, di fornire tale servizio ai giovani ed in maniera totalmente gratuita.

Ad occuparsi dell’iniziativa è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quest’ultimo, messosi in contatto con associazioni rappresentanti i locali notturni italiani, ha annunciato di aver sottoscritto un protocollo per garantire un servizio di taxi gratuito a tutti i giovani che, dopo una serata trascorsa in discoteca, rischiano di mettersi alla guida, pur avendo consumato una quantità di alcol troppo alta per poter guidare.

Il servizio taxi gratuito fornito dal Governo

Ma scopriamo più nel dettaglio come funziona questa iniziativa.

Innanzitutto, verrà fatto un alcol test, per valutare se colui o colei che è uscito dal locale abbia superato i limiti consentiti per poter mettersi alla guida. Nel caso in cui non si venga considerati idonei, verrà chiamato un taxi. In modo da poter condurre la suddetta persona presso la propria abitazione ed in maniera completamente gratuita.

Insomma si tratta di una soluzione davvero ottima per salvaguardare la vita, non solo di coloro che rischiano di mettersi in strada in condizioni non ottimali ma anche, per tutti gli altri pedoni che rischiano di essere vittime inconsapevoli della negligenza altrui.

Per il momento, il progetto riguarda 6 locali notturni, tra cui:

Praja di Gallipoli;

La Baia di Jesolo;

La Baia Imperiale di Gabicce Mare;

La Capannina di Castiglione della Pescaia;

Il Mascara di Mantova;

Il Muretto di Jesolo.

L’iniziativa, inoltre, sarà portata avanti fino alla fine di Settembre 2023. Periodo in cui i giovani tendono a frequentare maggiormente le discoteche e i locali notturni.

Dopodiché si cercherà di valutare, attraverso i risultati ottenuti, se tale progetto avrà ragione di esistere e quindi essere esteso per altri locali o meno.