Con i vari operatori telefonici presenti in Italia è possibile non solo attivare svariate offerte mobile, ma è anche possibile acquistare numerosi smartphone di rilievo. Tra i principali operatori telefonici italiani a proporre tutto questo, c’è anche TIM. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di aggiornare il suo catalogo di smartphone acquistabili, comprendendo nuovi device a marchio Honor e a marchio Motorola.

TIM, aggiornato catalogo di smartphone acquistabili sia Motorola che Honor

A partire dal mese di agosto sarà possibile acquistare diversi nuovi smartphone con il noto operatore telefonico TIM. Come già accennato in apertura, alcuni di questi dispositivi sono a marchio Motorola. Sarà ad esempio acquistabile il nuovo Motorola Moto G14. Si tratta di uno dei nuovi arrivati dell’azienda ed è disponibile ad un costo molto basso di soli 149,90 euro. Le colorazioni disponibili sono Dky Blue e Steel Gray. Sempre a marchio Motorola è poi disponibile all’acquisto il nuovo Motorola Razr 40. Si tratta di uno degli ultimi pieghevoli annunciati dall’azienda.

Quest’ultimo ha un design a conchiglia e dispone di due display, uno interno pOLED da 6.9 pollici e uno esterno sempre pOLED da 1.47 pollici. Dal punto di vista prestazionale è uno smartphone di fascia medio-alta, dato che a bordo troviamo il soc Snapdragon 7 Gen 1 con diversi tagli di memoria, tra cui 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Il costo è di 899,90 euro.

Sono poi acquistabili con TIM anche alcuni smartphone a marchio Honor. Tra questi, è disponibile il nuovo Honor 90 Lite 5G. Quest’ultimo ha come processore il soc MediaTek Dimensity 6020 con grandi tagli di memoria. Sul fronte presenta invece un display LTPS LCD con una diagonale da 6.67 pollici e con refresh rate da 90Hz. Il prezzo è di 299,90 euro.