La nuova stagione calcistica è ormai alle porte, e come al solito porta con sè tanti dubbi da parte degli utenti che stavano aspettando l’ultimo momento per sottoscrivere un abbonamento a Sky o DAZN.

Le differenze rispetto alla stagione appena trascorsa sono pressoché nulle, infatti la 2023/2024 rappresenta l’ultima serie di partite del pacchetto del triennio, con i diritti televisivi che verranno nuovamente assegnati per il prossimo triennio a breve.

Sky, la Serie A costa davvero molto poco

La domanda che ci state ponendo davvero tantissimi riguarda i costi di visione delle partite di Serie A su Sky, di base dovete comunque sapere che solo 3 partite a settimana sono accessibili sulla piattaforma della TV satellitare (in co-esclusiva con DAZN), per tutte le altre sarà necessario avere un abbonamento attivo a DAZN.

L’unica possibilità per goderne compiutamente consiste prima di tutto nella sottoscrizione del suddetto abbonamento, per poi scegliere a tutti gli effetti il da farsi: da una parte sarà possibile vedere i canali come tutti i clienti di DAZN, oppure si potrà aggiungere il canale ZONA DAZN alla programmazione di Sky, così da accedervi direttamente dal decoder Sky Q di casa, ma in questo caso sarà necessario aggiungere altri 5 euro al prezzo originario.

E’ importante notare che quest’ultima opzione non va a significare che l’accesso alle partite di DAZN costa solamente 5 euro, ma che la suddetta cifra andrà aggiunta al valore iniziale dell’abbonamento selezionato per la suddetta piattaforma.