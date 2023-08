Le schede SSD tornano sempre utili, il nostro consiglio è quello di averne sempre una in più a portata di mano, in modo che nel momento che vi serve non dovete spendere soldi in più rispetto ai periodi di sconti.

Oggi infatti la piattaforma di e-commerce Amazon ne sta proponendo una da 1 TB di marca Samsung ad un prezzo scontatissimo, conviene approfittarne!.

SSD Samsung da 1 TB in offerta su Amazon

La scheda in questione raggiunge il limite massimo SATA di 560/530 MB/s di velocità sequenziali, si tratta come anticipato precedentemente, di un ottimo prodotto. Grazie all’Intelligent Turbo Write, accelera la velocità di scrittura e mantiene alte prestazioni a lungo termine.

Il software è un Samsung Magician 6, in modo che possiate gestire la vostra unità con una serie di strumenti utili per aiutarti a stare al passo con gli ultimi aggiornamenti, monitorare la salute e lo stato dell’unità. Questa SSD è progettata per chiunque disponga di un PC desktop o laptop che supporti un fattore di forma SATA standard da 2.5 pollici.

Le capacità disponibili sulla piattaforma sono diverse, in questo caso vi proponiamo quella da 1 TB che ha un costo di 68.20 euro invece di 99.99 euro, scontata del 32%. Seguite questo link per maggiori dettagli riguardanti il prodotto o scoprire tutti gli altri tagli di memoria disponibili.