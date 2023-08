I pagamenti in contanti stanno pian piano sparendo facendo posto esclusivamente a quelli elettronici, anche per le piccole spese. La Banca Centrale Europea (Bce), consapevole di questo andamento, ha in programma di lanciare molto presto l‘Euro digitale.

Si tratta di una moneta virtuale e i colossi delle vendite online, come Amazon, già si stanno adoperando per poter offrire ai loro clienti la possibilità di pagare con questo nuovo tipo di “contante digitale”. Ma innanzitutto, vediamo prima di cosa si tratta e come cambierà le nostre abitudini.

Come funzionerà l’Euro Digitale

Gli euro digitali saranno gestiti e scambiati con la medesima tecnologia blockchain usata già per le criptovalute. Tuttavia, anche se lo si potrebbe pensare, a differenza ad esempio dei bitcoin, non sarà una criptovaluta perché rimarrà nel potere statale.

Per utilizzare l‘euro digitale come mezzo di pagamento, sarà necessario creare un portafoglio elettronico, tuttavia non ci sarà bisogno di aprire alcun conto corrente bancario o postale. Questo perché il controvalore verrà collocato direttamente presso la BCE.

Cosa significa? Che sarà possibile pagare con l’Euro digitale senza far ricorso ad un intermediario. Questo particolare punto, rappresenterà un grande passo sul come avvengono oggi le transazioni poiché non ci sarà più l’inserimento di una commissione da parte di terze parti.

Secondo i piani, l’Euro digitale sarà introdotto in tutti gli Stati entro i prossimi 5 anni. Nel frattempo sono ancora da delineare i punti relativi alla privacy degli utenti e i diversi ruoli che dovrà avere la Bce.

Il progetto quindi prevede che mei prossimi anni, l’Euro digitale coesisterà con le monete e banconote fisiche, finché, forse, non le sostituirà del tutto.