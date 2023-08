Tutti i giocatori interessati a vivere nuovamente le avventure di John Marston, o viverle per la prima volta, potranno aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri sul Nintendo eShop e sul PlayStation Store. Il debutto è previsto per il 17 agosto 2023 per la versione digitale. La versione fisica arriverà a partire dal 13 ottobre 2023. Inoltre, Rockstar Games conferma che sia il gioco che l’espansione sono disponibili separatamente anche sul Microsoft Store.