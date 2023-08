Pochi lo sanno, ma una delle minacce più imprevedibili in assoluto sono senza ombra di dubbio gli asteroidi.

Infatti, essi a volte sono più vicini di quanto possiamo pensare, tanto che ultimamente ne è stato scoperto uno potenzialmente pericoloso. Il suddetto è largo 180 metri e si è nascosto a noi per un anno intero.

Eventi come questi fanno capire agli esperti della NASA e a noi abitanti della Terra quanto sia importante effettuare monitoraggi costanti del cielo per la sicurezza di Gaia.

Nonostante le grosse dimensioni, la pietra cosmica è riuscita a eludere l’attenzione degli esperti grazie a diversi fattori, tra cui la traiettoria e la posizione nel cielo. La sua vicinanza al nostro pianeta, dunque, classifica l’asteroide come “potenzialmente pericoloso”. In questa categoria rientrano i giganti rocciosi che possono far davvero paura al nostro pianeta.

Asteroide vicino alla Terra, è davvero pericoloso per noi?

Nonostante questa lunga premessa, è importante tenere in considerazione che questo asteroide è vero che si sta avvicinando alla Terra, ma non rappresenta una vera e propria minaccia per essa.

Infatti, anche se la maggior parte dei giganti rocciosi non sono pericolosi per il nostro amato pianeta, scoprire immediatamente quali sono quelli pericolosi è di fondamentale importanza per riuscire a prevenire possibili impatti futuri e provare a sviluppare delle nuove strategie funzionali.

Nonostante ci troviamo in un periodo storico dove la tecnologia ci consente di automatizzare quasi tutto, è importante rimanere vigili e pronti per riuscire a fronteggiare prontamente sorprese come queste, essendo che a volte possono rivelarsi più sgradite del solito.