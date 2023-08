Quante volte effettuando un ordine online e aspettando che questo vi venga consegnato, vi siete trovati ad affrontare situazioni piuttosto spiacevoli. Pacchi non trovati, consegnati a persone non autorizzate, in pessime condizioni o mai ricevuti.

Ebbene, se vi siete mai trovati in una situazione simile e avete pensato che la colpa fosse tutta dei corrieri, forse non vi state completamente sbagliando.

Vediamo dunque in dettaglio quali sono le vere responsabilità dei corrieri, di cosa si occupano, e per quale ragione, spesso sembra non portano a termine in maniera efficiente il loro lavoro.

Strano ma vero, ma il compito dei corrieri è esclusivamente quello di avvisare la persona interessata dell’arrivo del pacco. Suonando al citofono o attraverso una chiamata telefonica. Dopodiché lui ha tutto il diritto di lasciare il pacco al piano terra, in caso di condominio, o comunque vicino casa del destinatario. Sarà poi interesse di quest’ultimo scendere ed andare a recuperare il pacco.

Il motivo per il quale i corrieri non sono tenuti a consegnare i pacchi direttamente presso i piani delle singole abitazioni, deriva dal fatto che queste eventuali soste impiegherebbero più tempo. Tempo che i corrieri devono utilizzare per la consegna di altri pacchi.

Le NON – responsabilità dei corrieri

Infatti, nel caso in cui si desideri che la propria spedizione venga consegnata direttamente al proprio domicilio, spesse volte, tale servizio implica sicuramente dei costi aggiuntivi. Che non riguardano la spedizione standard e che talvolta non sono nemmeno presenti tra le opzioni di consegna disponibili.

Infatti, per garantire una precisione della spedizione, eventuali informazioni aggiuntive devono essere inserite all’interno delle note di consegna. Ma, come già specificato, un servizio più preciso richiederebbe sicuramente un altro tipo di opzioni di consegna.

Inoltre, considerato questo nuovo meccanismo di spedizione, sembra proprio che la firma del destinatario non sia più necessaria.

La spedizione viene, infatti, lasciata nelle prossimità delle abitazioni o consegnata ad una persona autorizzata, sarà poi il corriere ad apporre una firma digitale come conferma dell’avvenuta consegna.

Quindi, da quel momento in poi, reperire il pacco sarà compito esclusivo della persona interessata.

Inoltre, è importante sapere che i corrieri non possono rilasciare i pacchi a persone terze non autorizzate.

Infatti, in caso non ci si trovi nel proprio domicilio nel momento della consegna del pacco, il corriere è tenuto a lasciare un avviso di giacenza presso la casella postale del destinatario. Il rilascio del pacco al vicino di casa è possibile solo attraverso un’autorizzazione del destinatario, autorizzazione che può avvenire anche in forma verbale. Tuttavia, è importante ricordare che tale situazione non è sempre la migliore. Ricordatevi che i vostri vicini legalmente non hanno alcuna responsabilità del pacco, dunque in qualsiasi condizione doveste trovarlo poi, in fase di recupero, non potrete fare più nulla.