Diventano sempre più frequenti le interruzioni di corrente dovute ai cambiamenti climatici e all’invecchiamento delle infrastrutture.

Questi eventi causano danni non indifferenti e colpiscono in diverso modo. Infatti, tendono ad aggravare le disparità sociali andando a colpire in modo maggiore le comunità più deboli.

Interruzioni di Corrente, le problematiche che portano con sé

Questi attacchi possono purtroppo durare anche diversi giorni, procurando un effetto decisamente impattante sulla vita quotidiana.

Ciò per un motivo, hanno la capacità di interrompere le attività lavorative, causare perdite di ingenti quantità di cibo e medicine e rendono difficile l’accesso a servizi di prima necessità, come assistenza sanitaria e istruzione.

Ci sono ovviamente possibilità concrete per far fronte a queste problematiche. Una di queste è senza ombra di dubbio l’acquisto di generatori di emergenza o il trasferimento in luoghi con alimentazione elettrica. Tuttavia, queste possibilità non sono accessibili a chiunque.

Queste persone non hanno di fatto i mezzi necessari per affrontare le conseguenze dovute da queste problematiche e può essere complicato recuperare l’energia dopo il ripristino.

In più, queste comunità sono decisamente più vulnerabili agli effetti per via di fattori come abitare in zone molto isolate o avere scarso accesso ai servizi sanitari. Problemi non da poco insomma che riguardano necessariamente i responsabili delle politiche in tal senso.

Questo approccio deve tenere necessariamente conto delle disparità sociali, così da riuscire ad assicurare a tutti corrente elettrica senza interruzioni senza fare alcun tipo di differenziazione riguardo al reddito o al contesto socio-economico. In questo modo sarà possibile una società più resiliente dinnanzi a questi sciagurati eventi.