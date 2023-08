Iliad distrugge TIM con 150GB e un servizio SUPER che è gratis

Quando tutti si chiedono perché Iliad continui a vincere ogni confronto con gli altri gestori, la risposta è molto semplice. Ci riesce perché le sue offerte sono durature nel tempo e soprattutto piene di giga.

Basta infatti poco al famoso provider per battere la concorrenza, la quale non sa più che pesci prendere. Iliad infatti non si scompone più di tanto: continua ad offrire le solite offerte a cui tutti sono abituati ormai da tempo. Direttamente sul suo sito è possibile dare un’occhiata alle principali alternative.

Iliad: le due promo disponibili ora sul sito ufficiale

La prima offerta che è possibile notare quando si apre il sito ufficiale di Iliad sicuramente la Giga 150. L’offerta in questione è sicuramente una delle più interessanti nel mondo della telefonia mobile italiana. La motivazione principale sta nel fatto che concede la connessione 5G gratis, senza alcun supplemento da corrispondere all’azienda.

Questa al suo interno dispone di minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori e di 150 giga in 5G per navigare in Internet. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre. Ovviamente tutto funziona anche nello spazio europeo, senza alcun costo aggiuntivo.

L’altra offerta disponibile, aprendo semplicemente la sezione mobile del sito di Iliad, è la Giga 100. Al suo interno questa offerta vanta le migliori caratteristiche possibili, ovvero minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 100 giga disponibili per navigare in Internet in 4G.

Il prezzo mensile dal quale la promo non si è mai discostata è sempre il solito: solo 7,99 € al mese per sempre.