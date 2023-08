Google non ha ancora espressamente parlato dei suoi futuri top di gamma ma leaker ed esperti hanno rimediato nel corso di questi ultimi mesi anticipando le caratteristiche della serie Google Pixel 8. Inoltre, in svariate occasioni è stato possibile osservare alcune foto scattate dal vivo che hanno rivelato il design degli smartphone in arrivo. Adesso è Roland Quandt a fornire alcune informazioni sul Google Pixel 8 e 8 Pro, l’esperto ha svelato i tagli di memoria nei quali saranno lanciati i due dispositivi e le colorazioni previste.

Google Pixel 8 e 8 Pro: tagli di memoria e nuove colorazioni!

Roland Quandt di WinFuture, tenendo conto delle informazioni fornite da un rivenditore, afferma che il Google Pixel 8 sarà disponibile soltanto nelle varianti da 128 GB e 256 GB. Il Google Pixel 8 Pro, invece, dovrebbe arrivare nelle versioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Mantenendo invariata la strategia adottata lo scorso anno, Google potrebbe così continuare ad avere la possibilità di mantenere il costo del modello base abbastanza contenuto. Resta da scoprire se la versione da 512 GB del Google Pixel 8 Pro sarà rilasciata esclusivamente negli Stati Uniti o anche in altri paesi.

Sempre Quandt si è soffermato su un dettaglio ripreso da più fonti e quindi ritenuto quasi certo. Si dice che il Google Pixel 8 sarà rilasciato nelle seguenti colorazioni: Lirice, Peony e Haze; mentre il Google Pixel 8 Pro arriverà nelle colorazioni: Lirice, Porcelain e Sky.

Giusto qualche mese fa, alcune voci hanno fatto riferimento alla possibilità che Google decidesse di rilasciare entrambi i dispositivi in una quarta colorazione definita “Jade”. Nessun rapporto successivo ha però fatto riferimento alla colorazione dunque il suo arrivo resta alquanto incerto.