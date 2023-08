Tutti gli utenti vorrebbero poter disporre di energia illimitata gratis, ovvero avere un sistema che permetta di godere di una ricarica completa di trasformatori o similari, senza dover più dipendere direttamente dalla fornitura di energia elettrica. Da un lato esistono gli impianti fotovoltaici, ma è anche vero che si potrebbe fare affidamento su un prodotto più specifico: la power station.

Tecnicamente definita anche come centrale elettrica portatile, la suddetta non è altro che un pacco di batterie di ultima generazione, contornato da una serie di connettori (ingressi/uscite), pensate appositamente per renderla il più versatile possibile. Sul mercato si trovano innumerevoli modelli, i brand più rinomati sono Ecoflow, Bluetti o Jackery, ma ne esistono anche altri, tutti differenziati da due aspetti fondamentali: la potenza/capacità ed il numero di uscite.

Energia illimitata, le bollette sono gratis in questo modo

La potenza identifica il massimo voltaggio che il prodotto può raggiungere, sia con un unico input, sia inteso come somma di più dispositivi collegati in parallelo; la capacità, al contrario, va ad identificare l’autonomia complessiva, o meglio quanta carica la power station potrà accumulare, da poi distribuire a tutti.

Per quanto riguarda le uscite, anche in questo caso varia in relazione ai parametri precedenti, ma è molto importante che sia presente la possibilità di collegare fisicamente un pannello solare, solo in questo modo si potrà godere a tutti gli effetti di energia gratuita illimitata.