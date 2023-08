Chiunque abbia mai provato un aspirapolvere senza fili potrà affermare che è molto più comodo rispetto ad uno con il filo integrato.

L’unico piccolo difetto che si potrebbe trovare è la durata della batteria, di 40/50 minuti al massimo, che diminuisce con l’aumentare della potenza. Per il resto però sono tutti pregi. Date un’occhiata a questo Rowenta in super offerta su Amazon.

Rowenta aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60, con batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata, per poter pulire ovunque e in qualsiasi momento senza problemi. Progettato per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile.

La scopa elettrica senza sacco Rowenta cattura la polvere sotto i mobili bassi e nelle aree difficili da raggiungere grazie alla spazzola motorizzata con luci a LED di alta qualità, per una migliore visibilità e una pulizia più facile. L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60 è leggero e maneggevole; pesa solo 2,2 kg per una pulizia rapida e senza sforzo.

Batteria al Litio da 22V a lunga durata, ricaricabile in 4 ore; è possibile ricaricare la scopa elettrica nell’apposita stazione a parete, in cui riporre anche gli accessori, oppure estrarre la batteria e ricaricarla a parte. Il prodotto è proposto a soli 119.99 euro invece di 209 euro, a cui è possibile aggiungere un coupon di 20 euro e pagarlo addirittura meno. Seguite questo link per maggiori dettagli.