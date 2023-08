In questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo una confezione da quattro Apple AirTag in super offerta.

Si tratta di “bottoncini” da appendere agli oggetti che perdiamo più spesso in modo che, grazie alla connessione con il nostro iPhone, li possiamo ritrovare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple AirTag in offerta su Amazon

Apple AirTag sono poco più grandi di una moneta da due euro e sono stati apprezzati dai più sbadati anche se non sono mancate le critiche e le preoccupazioni per chi teme per la propria privacy. In sostanza questi dispositivi non sono altro che dei piccoli tracker Bluetooth che, sfruttando la tecnologia senza fili e le potenzialità della rete ”Dov’è” di Apple, consentono di essere sempre localizzati.

L’aspetto è semplice ed elegante, pesano solo 11 grammi e hanno un diametro da 32 millimetri che fa sì che possano essere applicati, anche mediante dei colorati cinturini, lacci e portachiavi, a tutto ciò che vogliamo essere sicuri sia sempre sotto il nostro controllo. In realtà gli AirTag non sono dotati di batteria integrata, quindi non si ricaricano ma, una volta esaurita, dovrai sostituire la piccola batteria al litio. Farlo è veramente semplice.

Una delle preoccupazioni maggiori che ha destato questo prodotto era che potesse essere utilizzato in maniera illecita o violare la privacy degli utenti. In realtà Apple non si è fatta trovare impreparata alle critiche e tutto è stato creato in modo da tutelare la privacy dei propri utenti. Infatti non è presente alcun dato sulle posizioni in cui si è via via trovato, la comunicazione con la rete di Dov’è avviene in maniera criptata. La confezione da 4 prodotti è attualmente proposta su Amazon al prezzo di 99.99 euro invece di 129 euro, scontata del 22%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.