Gli utenti di WhatsApp nelle ultime settimane stanno ricevendo dal provider una serie di novità di primissimo piano. La piattaforma di messaggistica istantanea è al centro del mercato della messaggistica e vuole sfidare a viso aperto Telegram grazie ad una serie di novità molto interessanti.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto.

Dopo l’upgrade che ha garantito agli utenti la possibilità di accedere a più dispositivi con lo stesso account e dopo l’upgrade che ha assicurato al pubblico la possibilità di modificare i messaggi già inviati, gli utenti della chat sono stati accontentati anche per quanto concerne lo scambio e l’invio delle foto.

Se nelle scorse settimane e negli scorsi mesi, gli utenti lamentavano la mancata possibilità di inviare foto ed immagini in alta definizione, ora WhatsApp ha deciso di ottemperare a questa mancanza proponendo un valido upgrade ai suoi iscritti.

Nelle versioni aggiornate della chat, infatti, è ora disponibile la funzione per l’invio delle foto mamme dimensioni reali. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di scambiare con i loro contatti foto in HD. WhatsApp, quindi, a differenza del passato non andrà a modificare di default la qualità delle foto nel momento dell’invio attraverso un suo algoritmo interno.

Ovviamente, gli utenti che sceglieranno la funzione di invio nella massima definizione attraverso il menù Impostazioni consumeranno un maggior spazio sulla memoria del loro dispositivo.

L’upgrade che garantisce l’invio di foto in HD per gli utenti è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone di ultima generazione.