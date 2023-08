Telemarketing, approvato il nuovo Codice di Condotta per contrastare le truffe

L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha recentemente approvato un nuovo Codice di Condotta per i call center. Questa mossa mira a contrastare le pratiche di teleselling illegale e aggressivo, che sono diventate una preoccupazione crescente per molti consumatori.

Telemarketing: cosa prevede il Codice di Condotta?

Il Codice di Condotta si concentra su una serie di misure chiave. Una delle principali è la trasparenza dei contratti conclusi telefonicamente con gli utenti finali. Questo assicura che i consumatori siano pienamente consapevoli di ciò che stanno accettando quando concludono un contratto al telefono.

Un altro punto cruciale è l’uso appropriato delle liste di numeri telefonici fornite dagli operatori. Ciò garantisce che i call center abbiano accesso solo ai numeri di coloro che hanno effettivamente dato il consenso a essere contattati. Inoltre, il Codice stabilisce regole per la subappaltazione delle attività dei call center, garantendo che le aziende che subappaltano queste attività mantengano gli stessi standard elevati. Per garantire che i consumatori possano facilmente contattare i call center, il Codice impone l’obbligo di richiamabilità. Questo significa che se un cliente desidera richiamare un call center, deve essere in grado di farlo senza ostacoli. Inoltre, tutti i call center sono ora tenuti a iscriversi al ROC, o Registro delle Opposizioni.

Un aspetto particolarmente notevole del nuovo Codice è il divieto di modificare il Caller Line Identification. Questo assicura che i consumatori sappiano sempre chi li sta chiamando, aumentando la trasparenza e riducendo la possibilità di pratiche ingannevoli.

Il Codice stabilisce anche nuove regole per i call center qualificati. Questi centri devono soddisfare determinati requisiti di qualità e affidabilità professionale. Devono anche rispettare tutte le leggi lavorative e di settore pertinenti. Ciò garantisce che i consumatori ricevano sempre un servizio di alta qualità quando interagiscono con un call center.

Infine, l’AGCOM sottolinea che i call center sono ora tenuti a garantire elevati standard qualitativi nelle loro attività di contatto. Ciò assicura che i consumatori possano prendere decisioni informate e consapevoli quando interagiscono con questi.