Mettiamo caso che dobbiate cambiare operatore telefonico. Magari perché avete trovato online un’offerta più conveniente o forse con quello precedente avete avuto dei disservizi. Capita a tutti.

Tuttavia, prima di scegliere, vi siete chiesti quale abbia la copertura migliore?

Insomma, parliamo dell’operatore che offre una connessione stabile, veloce e con le migliori prestazioni, dandovi la possibilità di navigare praticamente ovunque. Se non sapete quale sia, vi aiutiamo noi, mostrandovi il più performante in Italia e le alternative di “seconda” scelta.

Come si stabilisce se l’operatore ha un’ottima copertura

Diversi fattori influiscono su chi sia l’operatore più performante nel nostro paese. Ad aiutarci e a comprendere meglio questa informazione è l’analisi condotta da State of Mobile Experience di Tutela, una società indipendente di dati crowdsourcing. Quest’ultima ha condotto uno studio sulla qualità delle reti degli operatori di telefonia mobile in Italia in base diversi parametri. Per spiegarci meglio, in base a tali parametri cambia l’operatore “al primo posto”.

La prima classifica è la Consistent Quality – Excellent ed ordina gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile garantisce servizi superiori alle soglie minime per la riproduzione di file e video di maggior “pesantezza” (video HD, video call, ecc.).

La seconda è chiamata la Consistent Quality – Core. Questa divide gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete offre prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per le app base ( chiamate vocali, navigazione e visualizzazione video standard).

Per ultima abbiamo: 4G/5G Coverage e Total Coverage. Questa classifica è determinata dai dati relativi alla copertura 4G/5G e alla copertura complessiva delle reti.

Le classifiche nel dettaglio

In base ai differenti parametri vengono a formarsi diverse classifiche.

La prima è per l’appunto la Consistent Quality – Excellent:

Medaglia d’oro per la Vodafone: 77,2% Argento per la TIM: 74,2% Bronzo per Iliad: 73,2%

La seconda classifica è dunque quella denominata Consistent Quality – Core.

Qui al primo posto Iliad: 89,5% Seguita da Vodafone: 89,4% Terzo posto per TIM: 89,1%

La 4G/5G Coverage, vede:

Al primo posto la Vodafone: 560/1000 Secondo la Tim: 554/1000 Al terzo la WindTre: 541/1000

L’ultima, la Total Coverage, che misura dunque la coperta totale vede:

Oro per la TIM: 587/1000 Argento per la Vodafone: 579/1000 Bronzo per la WindTre: 579/1000

Queste classifiche, pertanto, ci offrono un panorama vario. La Vodafone si distingue per la copertura 4G/5G e le prestazioni di alto livello, mentre la TIM si conferma come l’operatore con la copertura complessiva maggiore.

Per comprendere al netto l’operatore con la copertura internet migliore però, possiamo affidarci ad app come “CheBanda”. Questa utilizza un algoritmo per “fare delle prove” di velocità e di qualità della rete.

L’indice numerico ottenuto è il risultato di test che riguardano le seguenti prove:

La Velocità di download;

Velocità in upload;

La qualità dei video;

Infine, la qualità della navigazione su vari siti web.

Il test vede vincitrice Vodafone, che conferma quindi le sue performance di alto livello.

Quindi, quale gestore mobile conviene?

Per identificare il gestore mobile più conveniente, consigliamo anche di confrontare le offerte attualmente disponibili oltre i dati precedentemente elencati. Come? Considerando le tariffe con minimo 200 minuti di chiamate e 50 GB mensili.