Commodore è stata una società attiva tra 1955 ed il 1994, che si è occupata principalmente del settore informatico e della produzione di computer. Tra cui i primi PC come: il commodore 64, il commodore PET e il VIC 20.

Tuttavia l’azienda nell’Aprile del 1994 è stata costretta a chiudere, a causa del fallimento dovuto da una cattiva gestione della produzione e della vendita dei prodotti.

All’annuncio del fallimento e della chiusura della società, tutti gli asset immobiliari sono stati poi venduti, fino a non rimanere più alcuna traccia dell’omonimo brand .

Ma per gli appassionati e i veterani del mondo della tecnologia, sarà sicuramente una bella notizia sapere che, il brand Commodore ritornerà, ma questa volta in una veste tutta italiana.

Il Commodore made in Italy

La notizia del ritorno della società Commodore deriva direttamente da Internet, in particolare da LinkedIn. Sulla piattaforma infatti, è stato pubblicato un post da parte del General Manager Luigi Simonetti. Quest’ultimo ha mostrato, per la prima volta, la foto di un notebook, che presentava la nomenclatura Commodore Omnia Book.

Sembra che ad occuparsi di questo lancio, sia una società nota come Commodore Industries. Un’azienda tutta italiana e consocia della già nota e sopracitata Commodore International LDT.

Infatti, per tutti i curiosi, se provate a consultare il sito ufficiale dell’azienda, potrete verificare che il notebook di cui abbiamo parlato, non è affatto l’unico modello su cui l’azienda sta concentrando il suo lavoro. Al contrario, vi sono invece altri modelli, come: l’Orion book e il Proxima book.

Oltre ad altre tipi di prodottoli riconoscibili dalla presenza del logo dell’omonimo marchio.

E’ dunque, abbastanza certo, ipotizzare che il brand stia muovendo nuovamente i suoi primi passi, ovviamente non dovrà iniziare la sua ascesa daccapo, in quanto affonda le sue radici nella storia della tecnologia mondiale. Ma stavolta apparirà sullo scenario informatico nella sua veste italiana, chissà cosa dovremmo aspettarci a riguardo.