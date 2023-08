Lire preziose, quelle da 500 realizzate con due metalli diversi meriterebbero molto di più

Le monete da 500 lire bimetalliche sono un pezzo di storia italiana che molti ricordano con affetto. Queste, emesse per la prima volta nel 1982, rappresentano una vera e propria innovazione nel mondo numismatico. Infatti, si tratta della prima moneta di questo tipo mai coniata, grazie a una tecnologia sviluppata dalla Zecca italiana. Tale tecnologia ha successivamente trovato applicazione anche in altri paesi.

Lire preziose: il guadagno con queste monete è certo

Una delle caratteristiche distintive di questa moneta è la sua composizione. L’anello esterno è realizzato in Acmonital, un materiale composto da ferro, cromo e nichel, arricchito da piccole percentuali di molibdeno e vanadio. Questa lega, la cui denominazione deriva dall’abbreviazione di “acciaio monetario italiano“, è stata utilizzata anche per altre monete italiane, come le 50 e 100 lire.

Oltre alla sua composizione unica, la 500 lire bimetallica ha introdotto altre novità. Ad esempio, sull’anello esterno è presente la scritta L.500 in caratteri Braille, una caratteristica pensata per facilitare l’uso della moneta da parte delle persone non vedenti. Inoltre, questa moneta ha segnato un altro importante primato: per la prima volta nella storia numismatica italiana, una donna è stata l’autrice delle incisioni.

La 500 lire bimetallica non è solo un pezzo di storia, ma rappresenta anche un esempio di come la tecnologia e l’innovazione possano influenzare anche settori tradizionali come quello numismatico. La sua introduzione ha rappresentato un tentativo di contrastare la falsificazione delle monete, grazie a una tecnologia di coniazione più avanzata e sicura.

Tuttavia, nonostante la sua storia affascinante e le sue caratteristiche uniche, il valore attuale delle 500 lire bimetalliche non è particolarmente elevato. Sebbene siano pezzi da collezione per molti appassionati, il loro valore sul mercato oscilla tra i 3 e i 4 euro per moneta. Questo dimostra come, nonostante l’importanza storica e culturale di un oggetto, il suo valore monetario possa non riflettere sempre la sua reale importanza nel tessuto sociale e culturale di un paese.