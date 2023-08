Lidl ricorda di essere una delle migliori realtà low cost del nostro territorio, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che vuole avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, ed anche beni di prima necessità, senza vincoli o limitazioni particolari.

A differenza di quanto siete solitamente abituati a vedere, ricordiamo ad ogni modo che tutti gli ordini possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, ed allo stesso tempo che le scorte potrebbero essere limitate. Ciò sta a significare che basterebbe davvero poco affinché terminino anche prima della scadenza della campagna stessa.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere oggi gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, basterà premere questo link speciale.

Lidl, ecco quali sono gli sconti di oggi

Gli sconti di Lidl sono estremamente interessanti, ma tra le varie occasioni da non perdere di vista possiamo trovare una soluzione più unica che rara: si tratta del robot aspirapolvere, un prodotto che costa solamente 119 euro, e che sin da subito appare essere essenziale per la pulizia delle nostre case.

A differenza dei modelli più costosi e performanti, il suddetto non risulta essere controllabile dall’app, ma in confezione si può trovare un comodissimo telecomando da utilizzare per il controllo da remoto (e poi è presente anche un pulsante nella parte superiore). La navigazione è precisa ed affidabile, grazie alla presenza di ben 10 sensori antiurto su tutta la superficie, con 3 sensori anticaduta. Il contenitore raccogli-polvere sarà da svuotare abbastanza spesso, data capienza di soli 300ml, ma a questo prezzo non si poteva pretendere diversamente.