L’operatore virtuale Kena Mobile offre una promo unica e irripetibile per l’estate del 2023. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi assolutamente perdere nemmeno una partita questa è l’offerta che fa per te.

Kena TIMVISION offre la visione di Dazn con tutte le partite della seria a più Infinity+ con le partite della Uefa Champions League fino al 30 agosto 2023. Dopodiché pagherai solo 19,99 euro per quattro mesi alla fine dei quali l’offerta diventerà di 29,99 euro al mese.

Kena TIMVISION: in cosa consiste questa super promo?

La super promo Kena TIMVISION offre i seguenti benefici:

Dazn con tutte le partite della serie a che comprendono 10 match per turno, tutta la UEFA Europa League e alcune gare della UEFA Conference League .

con tutte le partite della serie a che comprendono 10 match per turno, tutta la e alcune gare della . Infinity+ con tutte le partite della UEFA Champions League.

Non solo calcio! Il pacchetto offre numerosi eventi sportivi, film e serie tv e contenuti originali TIMVISION, Discovery+ e Mediaset.

L’offerta è disponibile per qualsiasi nuovo cliente che attivi una SIM con l’operatore ed è possibile sottoscriverla recandosi in un negozio fisico, online tramite l’app dell’operatore o il sito web oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti (181).

Unica pecca è che l’offerta è collegata al pagamento tramite Ricarica Automatica. Cosa significa questo? Che ogni mese Kena ricaricherà la SIM con la somma esatta. Disattivando il servizio di Ricarica Automatica verrà disattivato automaticamente anche il pacchetto.

La promo offerta da Kena Mobile è super conveniente e comprendendo sia eventi sportivi che intrattenimento cinematografico e televisivo abbraccia tutta la famiglia. E tu cosa aspetti ad abbonarti?