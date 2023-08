Iliad sbaraglia definitivamente tutta la concorrenza. Anche in questa stagione estiva, il provider francese non vuole essere da meno rispetto ai suoi rivali. Gli utenti che optano per il gestore transalpino potranno scegliere tra alcune proposte low cost molto vantaggiose con ampie soglie di consumo.

Iliad, le offerte low cost per tutti gli utenti

La migliore proposta per gli abbonati di Iliad è ancora una volta la Giga 150. I clienti che optano per questa proposta avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete con la velocità del 5G. Il prezzo di questa proposta è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni con costo di attivazione pari a 10 euro una tantum.

A differenza del recente passato, però, Iliad ha una proposta molto seria per i suoi abbonati. Il provider, infatti, per la prima volta assicura a tutti gli abbonati la presenza di un’app ufficiale da scaricare sia su iPhone sia sugli smartphone Android di ultima generazione.

L’app ufficiale di Iliad, giunta dopo una lunga richiesta da parte del pubblico, consente agli utenti di effettuare ricariche sul credito residuo, di verificare i consumi effettuati nell’arco del mese e di monitorare le condizioni del proprio piano tariffario.

Gli utenti potranno scaricare l’app ufficiale di Iliad a partire dalle prossime settimane sia sugli martketplace di Android sia sugli iPhone. Con l’app ufficiale di Iliad non saranno più necessarie le app parallele disponibili nei negozi virtuali di Apple e Android.