Ah i “Gruppi WhatsApp”. Compaiono all’improvviso, spuntano come funghi e diventano il nostro peggior incubo. Non sentite i brividi lungo la schiena? Gruppi familiari, gruppi per organizzare rimpatriati, i GRUPPI DELLE MAMME pieni di immagini con “buongiornissimo Kaffé” o catene di Sant’Antonio. Gruppi a volte, diciamo la maggior parte delle volte, totalmente inutili.

Ma come uscirne senza farsene accorgere? Quella scritta con scritto “Tal de Tali ha abbandonato il gruppo” sembra un’insegna al neon che dice “sono appena fuggito, vi odio tutti”, magari sarà pure vero, ma ci piace fingere di essere persone gentili. Comunque non vi preoccupate, vi aiutiamo noi.

Il trucco per fuggire a gambe levate dai gruppi Whatsapp senza notifica

Noi, dall’alto della nostra vastissima conoscenza, vi avvisiamo che c’è la possibilità di uscire da un gruppo Whatsapp senza scatenare un putiferio.

La prima cosa è andare sull’app , entrare nel gruppo in questione e cliccare sui tre puntini presenti in alto a destra. Giunti a questo punto, dovrete cliccare su “disattiva notifiche”, poi su disabilita “Mostra notifiche”, infine pigiare su “Sempre”. Fatto ciò, tornate nella finestra principale di Whatsapp, cliccate sul gruppo per circa due secondi e salvatelo.

Con questa modalità non riceverete mai più messaggi, né vedrete chi sta scrivendo o chi vi taggherà nel gruppo. Oltretutto, la conversazione di quel gruppo non sarà nella barra dei messaggi principali. Se vi tornasse per caso una malsana curiosità, potrete andare nella sezione delle conversazioni archiviate e vedere i nuovi meme condivisi.

Ok, ok non uscirete proprio dal gruppo, ma questo attualmente è il modo migliore per “sparire” e non avere più notifiche a qualsiasi ora del giorno e della notte. Whatsapp, invece di copiare telegram, che ne dici di creare una funziona apposita? Eh? Sarebbe davvero utile.