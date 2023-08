ho. Mobile regala un servizio GRATIS e 300GB al mese

Quando parlano di ho. Mobile, lo fanno tutti con parole al miele. Effettivamente la grande qualità di questo provider virtuale è indubbia. Da ricordare infatti che il gestore si appoggia all’azienda più potente in Europa per quanto concerne la rete Internet mobile.

In questo modo anche gli utenti più restii sono arrivati a valutare le promozioni di ho. Mobile, che sta investendo tanto in campagna pubblicitaria. La grande crescita della sottoscrizione delle offerte testimonia quanto il lavoro sia stato fatto bene, ma potete vedere tutto con i vostri occhi sul sito ufficiale dell’azienda.

Proprio li troverete diverse offerte, tutte ugualmente vantaggiose ma con qualche punta di diamante da non farsi scappare. L’obiettivo del gestore è ancora una volta quello di far vedere chi comanda, portando via tanti utenti ai principali gestori rivali.

Con ho. Mobile non si perde mai: l’offerta migliore è qui con 300 giga al mese

Sul sito ufficiale di ho. Mobile c’è una nuova offerta che avrebbe del clamoroso. Al suo interno c’è il numero massimo di contenuti mai registrato fino ad ora escludendo le offerte con giga senza limiti.

La nuova promo è infatti in grado di offrire ogni mese 300 giga per la navigazione sul web in 4G. Sono presenti minuti senza limiti e messaggi senza limiti, tutto per 10,99 € al mese.

Da ricordare anche un altro vantaggio, ovvero che il costo di attivazione sarà gratuito sottoscrivendo l’offerta. Anche la scheda Sim sarà gratuita per cui tutto quello che dovrete fare sarà solo una ricarica iniziale da 11 € per coprire il costo del rinnovo.