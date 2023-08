Bagagli a mano, finalmente non è più necessario mostrare liquidi e dispositivi

Gli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, hanno introdotto una novità significativa per i viaggiatori. Durante i controlli di sicurezza, non è più necessario estrarre computer, tablet, altri dispositivi elettronici e liquidi dal bagaglio a mano. Questa semplificazione è stata possibile grazie all’installazione di nuove apparecchiature, denominate EDS-CB (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage), che utilizzano una tecnologia avanzata simile alle TAC mediche, sostituendo la precedente tecnologia basata sui raggi X.

Bagagli a mano: tutto merito della tomografia

Queste macchine, prodotte dalla britannica Smiths Detection, sono state introdotte per la prima volta in Italia negli aeroporti gestiti dalla società SEA. L’innovazione principale risiede nella capacità di analizzare il contenuto del bagaglio a mano attraverso la tomografia computerizzata. Questa tecnologia offre una visione tridimensionale e in sezione degli oggetti all’interno del bagaglio, permettendo una visualizzazione dettagliata e da diversi angoli. Questo supera le limitazioni delle tradizionali immagini a raggi X, che offrono una vista dall’alto e possono essere oscurate da materiali opachi.

L’adozione di tale tecnologia non solo migliora l’efficienza dei controlli di sicurezza, ma risponde anche a esigenze normative europee. La Commissione europea ha stabilito nuovi standard per i sistemi di controllo dei bagagli, richiedendo l’adozione di sistemi di rilevamento degli esplosivi approvati dall’ECAC (Conferenza Europea per l’Aviazione Civile). Questi nuovi standard mirano a identificare minacce più sofisticate, riducendo al contempo i falsi positivi.

Gli aeroporti possono ora gestire un maggior numero di bagagli con meno personale, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza complessiva dei passeggeri. Ad esempio, SEA ha riferito che il numero di passeggeri gestiti per ora è aumentato significativamente rispetto al 2019.