Android Auto ha recentemente subito un aggiornamento che ne ha rivoluzionato completamente il layout, l’interfaccia grafica è stata stravolta, con importantissimi cambiamenti, tanto, secondo qualche utente, da renderla troppo simile a Apple CarPlay.

Avete capito bene, Google avrebbe apportato modifiche all’interfaccia, tali da renderla molto più simile alla controparte dell’azienda di Cupertino, con innumerevoli novità grafiche, atte anche a rendere l’esperienza finale molto più intuitiva e user-friendly.

Correte sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, solo così potrete essere sicuri di avere le offerte ed anche i codici sconto gratis.

Android Auto, cosa è cambiato

La prima cosa che notiamo è lo spostamento della taskbar nella parte sinistra della schermata, una novità non visibile a tutti (e solo a chi disattiva i widget), ma che comunque porta ad un cambiamento importante. Allo stesso modo le icone relative all’orologio e alla batteria residua sono spostate nella parte alta della schermata, lasciando tutto lo spazio alle informazioni principali.

Piccoli cambiamenti che rivoluzionano completamente l’esperienza utente, modificandola in ogni sua parte. Al momento in cui vi scriviamo l’aggiornamento non è disponibile, né è stato inviato via OTA, sono modifiche riportate da determinati consumatori che di punto in bianco si sono ritrovati ad avere tra le mani un Android Auto inedito ed esclusivo. Se volete provare, potete disattivare tutti i widget e verificare personalmente se anche nel vostro caso vi ritrovate con una schermata completamente differente, ma non vi assicuriamo sia così, poiché non è chiaro fino in fondo quale fosse la strada intrapresa da Google per l’accesso a tale nuova versione.