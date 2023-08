Addio Emilia Clarke, il sequel de Il Trono di Spade proseguirà senza di lei

Emilia Clarke, l’attrice che ha interpretato la regina Daenerys Targaryen in “Il trono di spade”, ha confermato che non apparirà nel sequel dedicato a Jon Snow. La rivelazione è stata fatta durante un’intervista al canale Extra, dove l’attrice ha scherzosamente commentato che il suo personaggio è stato ucciso nella serie originale, quindi non ci sono piani per il suo ritorno, nemmeno attraverso flashback o cameo. Ha poi aggiunto, rivolgendosi a Kit Harington, l’attore che interpreta Jon Snow, che guarderà lo spin-off grazie a lui o almeno gli dirà di averlo fatto.

Addio Emilia Clarke: perché l’attrice non tornerà nel sequel?

La performance di Emilia Clarke come Daenerys Targaryen in “Game of Thrones” le ha fruttato numerosi riconoscimenti. Durante le otto stagioni della serie, l’attrice ha ricevuto quattro candidature al Premio Emmy, due ai Critics’ Choice Television Award e sette agli Screen Actors Guild Award, sottolineando l’importanza e l’impatto del suo personaggio nella serie.

Le voci riguardo a uno spin-off centrato su Jon Snow circolano dal 2022. La conclusione dell’ottava stagione di “Il trono di spade” ha lasciato spazio a ulteriori sviluppi narrativi, mostrando Jon Snow che si dirige verso le terre libere con i Bruti, dopo essere stato esiliato per aver ucciso Daenerys, che era caduta nella tipica follia dei Targaryen. Si sa che Kit Harington sarà sicuramente parte dello spin-off, ma non sono state rilasciate ulteriori informazioni riguardo alla data di uscita o alla partecipazione di altri membri del cast originale.

A proposito, con Harington c’è grande aspettativa riguardo alla profondità e complessità che potrebbe portare al suo personaggio in questo nuovo capitolo. La sua performance in “Il trono di spade” è stata acclamata sia dalla critica che dal pubblico, e molti sono ansiosi di vedere come evolverà il suo personaggio in un ambiente diverso, lontano dalle politiche di Westeros.