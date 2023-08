Iliad, rappresenta uno degli operatori telefonici attualmente più diffusi sul territorio italiano. Si tratta di un gestore virtuale, che dunque non possiede delle proprie apparecchiature. Per questa ragione, l’operatore si appoggia alla rete di Wind Tre. Altro gestore riconosciuto per la sua qualità dei servizi offerti. Per questa ragione, non potendo Iliad contare su apparecchiature proprie, ha deciso di concentrare tutta la sua forza nelle promozioni e nei servizi offerti.

Iliad, infatti mette da sempre, al primo posto, le esigenze dei suoi clienti al fine di fornire un servizio che sia efficace ed efficiente.

A tal proposito iliad, si impone nel mercato italiano come uno dei primi gestori a pensare a delle promozioni che includano oltre ai servizi, anche l’acquisto di un nuovo dispositivo smartphone.

L’ultima promo a riguardo, sta avendo davvero un grande successo.

Iliad ed Apple, parte l’acquisto dell’iPhone 14

Illad, proprio di recente ha stretto importanti accordi con la Apple. Al fine di associare le sue offerte all’acquisto dei loro smartphone, considerati da sempre quelli più apprezzati e ricercati dagli utenti.

L’operatore telefonico infatti, attraverso questa iniziativa, propone non solo i propri servizi ma consente anche di acquistare un dispositivo iPhone in comode e piccole rate, o in un’unica soluzione. In ogni caso, ad un prezzo assolutamente molto più conveniente rispetto a quello originale.

A tal proposito, l’ultima promo proposta da Iliad, riguarda l’iPhone 14, nella versione 128 GB.

Per coloro che sono interessati, lo smartphone è disponibile ad un prezzo pari a 37,16 euro al mese, per la durata di 20 mesi. Senza interessi né costi aggiuntivi. Invece, per coloro che sono interessati al pagamento in un’unica soluzione, avranno la possibilità di risparmiare ben 100 euro dalla somma iniziale. Ed acquistare il dispositivo ad un prezzo di 929 euro, invece che 1029 euro.

Inoltre, tale soluzione può essere applicata anche per altri smartphone, come l’iPhone 12 e l’iPhone 11.

Insomma, non si sono mai viste promo così convenienti. Per ulteriori dettagli o informazioni a riguardo potete consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.