WindTRE ha l'offerta che distrugge Vodafone e TIM con 5 euro

La battaglia che sta avendo luogo tra i tanti gestori del mondo della telefonia mobile, è qualcosa di già visto. Rispetto a qualche tempo fa però ora tutti hanno le carte in regola per battere l’avversario, proponendo delle offerte vantaggiose per prezzo e contenuti. WindTRE è uno dei migliori e lo dimostra con una promo in particolare.

WindTRE distrugge la concorrenza e riporta a casa i vecchi utenti con la nuova GO 150 TOP+

Avete mai sentito parlare della celebre offerta che WindTRE sta proponendo ai suoi vecchi clienti? Effettivamente si tratta di una soluzione inedita, ma quale però durante gli ultimi due mesi è stata in grado di riportare tantissime persone a pensare al proprio passato. Il rientro alla corte del gestore colorato di arancione è stato immediato per coloro che hanno ricevuto l’invito ultimamente.

La GO 150 TOP+ è tutto ciò che si desidera quando si ha un dispositivo mobile. Avere tutti i mesi il giusto quantitativo di giga con minuti senza limiti e anche con qualche SMS, può essere l’ideale per chiunque. Con questa soluzione è infatti possibile portare a casa ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia, 200 SMS verso tutti ma soprattutto 150 giga in 4G per navigare sul web. Un capitolo a parte andrebbe aperto per il prezzo, talmente basso da risultare fake a moltissime persone. Ovviamente non lo è: la GO 150 TOP+ costa solo 5,99 € al mese per tutti.

Per poterla ricevere, dovete solo sperare di ricevere un messaggio da parte di WindTRE.