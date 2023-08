Con una grandissima manovra economica, Volkswagen, uno dei leader in Europa nel settore delle auto e delle nuove tecnologie collegate allo sviluppo di batterie e nuovi sistemi di alimentazione, ha deciso di acquistare Xpeng per 700 milioni di dollari.

Nello specifico, si parla di appena il 5% della società Xpeng, che produce veicoli elettrici per il mercato cinese. Questa nuova collaborazione tra le due case ha un solo obiettivo in testa: iniziare a scalare il mercato invertendo il trend dei veicoli più acquistati in Oriente.

Per questo motivo, saranno distribuiti solo per il mercato cinese 2 nuove auto elettriche di Volkswagen. La data ufficiale di rilascio sarà il 2026, secondo quanto ha affermato la casa produttrice.

Ovviamente, questa notizia ha innescato una reazione a catena ovvia, e in un attimo le azioni di Xpeng sono balzate oltre le previsioni degli analisti, che hanno visto un aumento generale del costo per azione del 30%.

Una collaborazione che vedrà nascere nuove tecnologie

“Ora stiamo accelerando l’espansione del nostro portafoglio elettrico locale e allo stesso tempo ci stiamo preparando per il prossimo passo innovativo“, ha affermato Ralf Brandstätter, membro del consiglio di Volkswagen che si occupa delle relazioni con la controparte Cinese. E continua dicendo: “Con Xpeng, ora abbiamo un altro partner nonchè uno dei principali produttori in Cina in aree tecnologiche chiave“.

La società che produce veicoli elettrici in Cina è presente sul territorio dal 2015, ed è molto entusiasta di entrare a far parte di questa nuova collaborazione: “Condivideremo tra di noi tecnologie intelligenti e capacità di progettazione, impareremo gli uni dagli altri.“, ha affermato Xiaopeng He, presidente e CEO di Xpeng.