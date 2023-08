Tinder punta sull’intelligenza artificiale. La nota app d’incontri presto potrebbe introdurre una nuova funzionalità tramite la quale gli utenti potranno sfruttare l’AI per migliorare il loro profilo. Il social permetterà di realizzare biografie vincenti tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale!

Tinder: l’AI sceglierà biografia e foto al posto tuo per migliorare il profilo!

Accedendo alla pagina ufficiale di Tinder è possibile conoscere il funzionamento di quella che sarà la prossima novità dedicata agli iscritti. Tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ogni utente potrà ricevere suggerimenti sulla scrittura della bio e sulle foto così da rendere il profilo ancora più interessante. Lo strumento terrà conto degli interessi dell’utente e del tipo di relazione che cerca così da creare informazioni quanto più adeguate alla personalità dell’utente.

Tinder specifica che i dati non saranno condivisi con terze parti e che ogni utente sarà responsabile di ciò che sarà condiviso sull’app. Consiglia, dunque, di considerare quanto prodotto dall’intelligenza artificiale soltanto come un suggerimento e di verificare che rispetti quanto stabilito dalle Linee Guida della Community.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte degli iscritti ad app di incontri come Tinder è sempre più frequente. Sempre più spesso, infatti, gli utenti si affidano a piattaforme come ChatGPT per richiedere consigli sui metodi di approccio, per la stesura della bio o per esercitarsi nella conversazione. Proprio ciò potrebbe aver spinto Tinder a creare uno strumento proprio da mettere a disposizione dei suoi iscritti.

Non sappiamo ancora quando sarà possibile utilizzare l’app in Italia ma la funzionalità potrebbe essere introdotta molto presto anche in altri paesi.