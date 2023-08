Le promozioni per la telefonia mobile sono particolarmente vantaggiose in estate e nel mese di agosto. I clienti che decidono di attivare una ricaricabile in queste settimane potranno scegliere tra numerose opzioni sul mercato, a partire dalle proposte messe in campo da TIM, Vodafone, Iliad e WindTre.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le migliori proposte per i clienti

La carrellata delle migliori proposte per la telefonia mobile parte da TIM. Il gestore italiano ha scelto di puntare ancora una volta sulla sua proposta TIM Wonder. Questa tariffa comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone a TIM si configura con la promozione Special 100 Giga. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione di rete. Anche in questo caso il prezzo sarà di 9,99 euro al mese.

Oltre a TIM e Vodafone, i clienti possono optare anche per Iliad. In questo caso la proposta migliore è la Giga 150 con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il pubblico sarà di 9,99 euro al mese.

Infine, WindTre garantisce ai suoi clienti la tariffa WindTre Star+ con consumi no limits per le chiamate e gli SMS e con 70 Giga per navigare in internet a soli 7,99 euro ogni mese.