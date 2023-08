Lidl è pronta a far letteralmente sognare la popolazione italiana, con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, al cui interno si possono trovare indistintamente prodotti scontatissimi e prezzi veramente più bassi del normale.

Gli utenti che oggi vogliono acquistare nuovi prodotti da Lidl non devono compiere scelte particolari o troppo limitate, poiché basterà recarsi in un qualsiasi punto vendita in Italia, per avere ugualmente la possibilità di godere degli stessi prezzi che andremo a raccontarvi direttamente nel nostro articolo. Ricordate, ad ogni modo, che a prescindere dal prodotto acquistato, è sempre presente la garanzia di 24 mesi, perfetta per proteggere da qualsiasi difetto di fabbrica.

Lidl, ecco il volantino migliore della giornata

A Ferragosto è arrivato il momento di iniziare a pensare a sé stessi, casomai acquistando un prodotto che possa aiutarvi nelle pulizie di casa, come il robot aspirapolvere disponibile oggi a soli 119 euro, un prezzo complessivamente più che adeguato, anche se dalle specifiche tecniche non di altissima qualità.

Il prodotto non è controllabile via applicazione, ha 6 modalità di pulizia (auto, spot, bordi, programmabile, max o ritorno), può essere controllato tramite il telecomando fisico incluso in confezione, riuscendo comunque a garantire una buona potenza di aspirazione. Sulla superficie trovano posto 10 sensori antiurto e 3 anticaduta, il contenitore della polvere è da 300ml, mentre all’interno della confezione si possono trovare 2 spazzole di ricambio, spazzola pulente, il filtro di ricambio ed anche il cavo di rete (oltre alla stazione di ricarica, ovviamente).