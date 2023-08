L’estate è ormai iniziata da tempo, ma è ora che si ha il vero e proprio boom di spostamenti. Gli italiani sono infatti alle prese con l’organizzazione delle proprie vacanze e troveranno utile conoscere alcune soluzioni che permetteranno loro di ottimizzare i tempi di viaggio ed evitare il traffico.

Di che soluzioni parliamo? Di app per cellulari che informano in tempo reale sull’andamento del traffico tra incidenti e code auto.

Le migliori app per il traffico

Per prima abbiamo Here WeGo, l’app che utilizza la guida vocale turn-by-turn con indicazioni di guida. Questa consente anche di trovare parcheggio presso la propria destinazione. Se si visitano spesso gli stessi luoghi, l’app li salva automaticamente in una raccolta per organizzarli e ritrovarli più facilmente. Inoltre, se c’è bisogno di fare una sosta extra o di percorrere una strada specifica è anche possibile aggiungere varie tappe agli itinerari.

Here WeGo permette, quindi, di salvare i dati mobili e tenere la rotta giusta anche senza una connessione Internet. Potrete quindi scaricare la mappa offline e stare tranquilli anche in caso di zone senza linea!

C’è poi Q Traffic, che permette l’integrazione delle mappe di Google per avere le principali info di traffico sulle principali strade, autostrade e tangenziali.

Inevitabile citare Google Maps. L’app da tutti conosciuta, consente di arrivare a destinazione più velocemente con gli aggiornamenti in tempo reale. Inoltre aiuta ad evitare code e rallentamenti, ricevendo informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sugli orari di arrivo stimato. Al suo interno sono comprese innumerevoli funzioni oltre al fatto che è possibile applicare filtri per evitare determinati percorsi, pedaggi, autostrade ecc.

Per ultimo ViaMichelin che aiuta a calcolare velocemente e con precisione il percorso in auto a partire dalla posizione, da un indirizzo o quello di uno dei propri contatti. Propone diversi itinerari con il tempo di percorrenza, la distanza e il costo stimato tra pedaggi, bollini, carburante secondo il tipo di veicolo. Da quindi la possibilità di personalizzare il consumo di carburante per calcolare con esattezza il costo del tragitto in base al proprio modello d’auto.

Ora scegliete l’app perfetta per voi, scaricatela, mettete le valige in auto e non vi resta che partire.