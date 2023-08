Oggi non parleremo di nuovi modelli di auto, ma di storia e di bizzarria. Nel corso di quasi 140 anni di storia delle automobili, ci sono stati numerosi veicoli che possiamo considerare davvero strani.

Magari alcuni credevano di aver inventato l‘auto del futuro e che sarebbero diventati così ricchi sfondati. Altri invece forse avevano abbastanza denaro da spendere per creare qualcosa su 4 (o meno) ruote in qualche modo usabile, consapevoli però che non avrebbero affatto venduto.

Alcune vi appariranno sconosciute e forse altre no. Tuttavia, anche se non hanno apportato chissà quale rivoluzione, vale la pena ricordarle, anche solo per farsi una risata.

5 auto davvero davvero strane

Signori e signore, esseri umani di ogni gender ed età, vi presentiamo le auto più strane che abbiate mai visto. Preparatevi ad essere stupiti. Siete pronti? Cominciamo.

1. La LEYAT HELICA

Il francese Marcel Leyat, nel 1909, voleva costruire un aereo, ma non aveva abbastanza denaro. Quindi l’idea folgorante di fabbricare la Helica, un’automobile con un’enorme elica davanti che raggiungeva addirittura i 170 km/h. La vettura riscosse un certo successo al Salone di Parigi del 1921, ma furono costruiti solo di una trentina di esemplari. La produzione era troppo complicata.

2. L’auto Stout Scarab

L’americana Stout fu forse la prima, nel 1932, a introdurre il concetto di monovolume con la Scarab. Non ebbe il successo desiderato, tanto che le unità sono così poche che si contano sulle dita. Tuttavia, la sua carrozzeria aerodinamica, al cui interno c’era un telaio unibody in alluminio e un motore posteriore V8 Flathead della Ford, la rendeva diciamo “interessante”.

3. La DYMAXION

L’inventore della Dymaxion, l’americano Buckminster Fuller, progettò questa cosa a 3 ruote nel 1933 come base per un veicolo terrestre-marittimo-aereo. Il V8 Flathead della Ford faceva muovere le due ruote anteriori, mentre lo sterzo era legato alla ruota singola posteriore. Tutto ciò le permetteva di ruotare di 90° in spazi ridotti ma, di contro, (ovviamente) rendeva difficile controllare la Dymaxion in alta velocità.

4. La NISSAN LAND GLIDER

La Land Glider del 2009 era un’auto elettrica che sfruttava la stessa base della più nota Renault Twizy. Però, diversamente dalla parente francese, la Land Glider poteva inclinarsi imitando i movimenti di una motocicletta. Per quanto l’idea potesse funzionare, magari per gli spostamenti in strade urbane, la Nissan non la portò mai neanche in produzione.

5. Ed ora l’ultima chicca: la OLDSMOBILE/AMERICAN QUALITY COACH JETWAY 707

Perché utilizzare un pullman quando si può convertire una coupé per far trasportare facilmente fino a 15 persone? La Jetway 707 del 1968 nasce infatti da una Oldsmobile Toronado, che aveva il vantaggio di avere la trazione anteriore. Questo significava che non c’era bisogno di alberi di trasmissione che arrivassero alle ruote posteriori. Il risultato è una sorta di limousine/station wagon/carro funebre lunga più di 8,5 metri, con tantissime porte e costruita in soli 52 esemplari. Dite la verità? Avete avuto anche voi immaginato come riuscire a trovare un parcheggio adatto. Poi si chiedono perché non abbia venduto.

Qual è tra queste la più strana auto secondo il vostro parere? Noi non riusciamo a scegliere. Insomma parliamo di un auto con 9 porte, una con un’elica gigante e altre che davvero non sapremmo come descrivere!