Iliad è ancora una volta al centro del mercato della telefonia in questo mese di agosto. Il provider francese non vuole essere da meno rispetto ai suoi principali competitors e garantisce ancora una volta la possibilità di accedere alle migliori tariffe con i costi più competitivi del mercato. Le promozioni di Iliad sono vantaggiose non soltanto per quanto concerne la telefonia mobile, ma anche per quanto concerne la telefonia fissa.

Iliad, le migliori offerte per chi sceglie la Fibra ottica

Per quanto concerne la telefonia fissa, Iliad assicura a tutti i suoi utenti la possibilità di accedere ad una promozione per la Fibra ottica. La proposta, il cui nome è Iliad Box, già è stata scelta da migliaia di clienti su scala nazionale.

La proposta di Iliad mette a disposizione del pubblico chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con internet senza limiti sino a 4 Gbps con le velocità propedeutiche della Fibra ottica. Il costo per gli utenti è di tutto vantaggio: solo 23,99 euro al mese con rinnovo ogni trenta giorno.

Il prezzo finale per gli abbonati può essere inoltre anche più basso. In caso di contestuale attivazione della rete mobile, infatti, il costo per la tariffa Iliad Box scende fino a 19,99 euro al mese.

Oltre al costo mensile gli utenti che optano per questa ricaricabile di Iliad dovranno aggiungere una spesa una tantum per l’attivazione il cui costo sarà pari a 29,99 euro. Per l’attivazione si può procedere sia online sia in uno degli store Iliad sul territorio nazionale.