Se siete dei nostalgici e avete conservato i vostri vecchi cellulari, sappiate che vi è una buona probabilità che alcuni di questi dispositivi, attualmente, potrebbero valere una grande fortuna. La tecnologia, come risaputo, sta facendo passi da gigante e i moderni smartphone diventano, di volta in volta, sempre più all’avanguardia. Ciò ha reso i vecchi dispositivi mobili, prima esistenti, obsoleti. Parliamo di cellulari che non sono più presenti in commercio e, proprio per questa ragione e per il fatto che si tratta di un tipo di tecnologia ormai superata, che tali dispositivi, ad oggi, sono particolarmente difficili da reperire.

Ecco perché alcuni modelli di vecchi cellulari sono diventati dei veri e propri oggetti di collezionismo. Ricercati e pagati profumatamente dagli appassionati del settore.

Ma quali sono nello specifico i vecchi cellulari da cui è possibile ricavare un profitto economico?

Vecchi cellulari e grossi profitti

Di seguito vi riportiamo la lista dei cellulari dei tempi andati che, ad oggi, possono valere una vera e propria fortuna.

Il primissimo modello di iPhone, anche se usato, potrebbe fruttare una somma pari a 540 euro ;

anche se usato, potrebbe fruttare una somma pari a ; Il Motorola Dyna TAC 8000X,

potrebbe valere oltre 1800 euro;

potrebbe valere oltre L’HTC Touch Diamond. Rilasciato la prima volta nel 2009 , è stato in assoluto il primo cellulare a presentare un’ interfaccia TouchFLO 3D. Se siete ancora in possesso di questo dispositivo potreste anche rivenderlo per una cifra pari a 550 euro.

Rilasciato la prima volta nel , è stato in assoluto il primo cellulare a presentare un’ interfaccia Se siete ancora in possesso di questo dispositivo potreste anche rivenderlo per una cifra pari a iPhone 1 o iPhone 2G. Vendibile ad una cifra di 550 euro.

Se possedete uno di questi vecchi cellulari siete davvero fortunati, e potrete provvedere a farli valutare per venderli in un’apposita asta di collezionisti.

Tuttavia, per coloro che dispongono di altri telefoni, accertatevi comunque di verificare se il loro valore attuale sia cambiato. Il mondo del collezionismo è così vasto e a tratti imprevedibile che potreste avere nelle vostre mani una vera e propria fortuna, e non esserne affatto consapevoli.