Hard Disk meccanici, il tasso di guasto in aumento è piuttosto preoccupante

La crescente popolarità delle unità a stato solido (SSD) ha portato a un declino nella domanda di hard disk meccanici. Queste unità SSD, notevolmente più veloci, spaziose, affidabili ed economiche, stanno gradualmente sostituendo gli hard disk tradizionali. Tuttavia, ciò che ha destato preoccupazione recentemente sono i crescenti tassi di guasto degli hard disk meccanici.

Hard disk meccanici: un settore in declino?

Secondo un recente rapporto di Backblaze, aggiornato al secondo trimestre del 2023, gli hard disk meccanici, in particolare quelli con capacità di 8 e 10 TB, stanno mostrando segni di malfunzionamento a un ritmo preoccupante. Queste unità non stanno “invecchiando” come previsto. Una delle ragioni dietro tale fenomeno potrebbe essere la diminuzione della domanda, che ha portato a un minor ricambio delle unità operative. Di conseguenza, molte di queste unità stanno diventando obsolete, con alcune, come un disco Seagate da 4 TB, che hanno quasi 9 anni di servizio.

Interessante notare che, nonostante la crescente incidenza di guasti nelle unità da 8 e 10 TB, le unità da 4 e 6 TB mostrano un aumento progressivo ma sostanzialmente lineare nel tasso di guasto. Questi malfunzionamenti possono essere attribuiti a vari fattori, tra cui la quantità, la qualità e le temperature operative delle unità. Nel contesto dei data center e del settore cloud, dove l’uso di hard disk meccanici è ancora predominante, Backblaze ha cercato di “normalizzare” la situazione. Tuttavia, è innegabile che il tasso di guasto sia in aumento, passando dal 1,54% del primo trimestre 2023 al 2,28% del secondo trimestre 2023.

Mentre il mondo si sta spostando verso soluzioni di archiviazione più efficienti e affidabili, come le SSD, le aziende come Seagate stanno ancora cercando di innovare nel settore degli hard disk meccanici. Ad esempio, Seagate ha annunciato piani per lanciare hard disk meccanici con una capacità impressionante di 30 TB.

In sintesi, mentre l’era degli hard disk meccanici potrebbe essere al tramonto, le innovazioni e le sfide nel settore continuano a emergere. La chiave per i produttori sarà bilanciare l’innovazione con l’affidabilità, garantendo al contempo che i consumatori siano ben informati e preparati per eventuali cambiamenti.