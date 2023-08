Google - niente paura, ora avvisa gli utenti non appena i loro dati vengono rilevati online

Google, il gigante della tecnologia con sede a Mountain View, sta intensificando i suoi sforzi per proteggere la privacy online dei suoi utenti. La società ha annunciato una nuova funzionalità che avvisa gli utenti quando i loro dati personali vengono pubblicati online. Questa iniziativa mira a fornire un ulteriore strato di sicurezza, soprattutto in un’era in cui le preoccupazioni sulla privacy sono in costante aumento.

Google: la funzione di cui tutti abbiamo bisogno

La nuova funzione si concentrerà principalmente sui dati di contatto degli utenti, come numeri di telefono, indirizzi fisici e indirizzi e-mail. Utilizzando algoritmi avanzati, Google ne monitorerà costantemente la pubblicazione. Se questi dati vengono rilevati tra i risultati di ricerca di Google, l’utente riceverà una notifica su tutti i dispositivi associati al suo account. Questa notifica non solo informerà l’utente della presenza dei suoi dati online, ma offrirà anche la possibilità di richiedere la rimozione di tali dati dai risultati di ricerca di Google. Anche se ciò non elimina completamente le informazioni dal web, riduce significativamente la loro visibilità.

Sebbene Google offra già strumenti per aiutare gli utenti a identificare e rimuovere informazioni personali dai risultati di ricerca, come la pagina “Risultati su di me”, la novità risiede nell’automazione del processo. Invece di richiedere agli utenti di controllare manualmente la presenza dei loro dati online, Google ora effettuerà un monitoraggio proattivo e costante, avvisando gli utenti non appena i loro dati vengono rilevati.

Per utilizzare questa funzione, gli utenti dovranno accedere alla pagina dell’account di Google e inserire i dati che desiderano proteggere. Una volta fornite queste informazioni, Big G si occuperà del monitoraggio e fornirà notifiche tempestive in caso di potenziali violazioni della privacy.

Al momento, questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti. Tuttavia, data l’importanza della privacy online e la crescente domanda di strumenti di protezione, è ragionevole aspettarsi che Google estenda questa offerta ad altri paesi nel prossimo futuro.